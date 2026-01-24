Провалу в Давосі не було, – експерт назвав важливий результат форуму для України

22 січня в Давосі відбулась зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Український президент заявив, що вона пройшла добре, а лідер США висловив свій основний меседж про важливість завершувати війну. Хоч сторони не підписали очікувані угоди, варто звернути увагу на інші події під час форуму.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що мовиться про виступ Зеленського. Вчора український лідер чесно висловився про стан Європи та її неготовність до рішучих кроків.

Чому важлива критика Європи з боку Зеленського?

Керівник Центру громадської аналітики зазначив, що під час виступу у Давосі Зеленський піддав нищівній критиці європейську політику. Адже зараз Європа продемонструвала слабкість та неготовність чинити спротив російській агресії та навіть Ірану. Водночас український президент похвалив американців, які затримали танкери російського тіньового флоту.

Президент перевернув усе з ніг на голову. Такої нищівної критики Європи ніхто не очікував. Варто говорити, хто така Європа – вона допомагає Росії в економіці, торгуючи з нею. Тому провалу в Давосі не було,

– наголосив він.

Деталі. Зеленський заявив, що Європа лише говорить про майбутнє, але уникає конкретних дій. Він зауважив, що численні зустрічі та декларації не привели до реальних рішень.

Водночас світ очікував, що на форумі у Давосі США та Україна підпишуть 2 угоди: про гарантії безпеки та повоєнне відновлення України на 800 мільярдів доларів.

Однак Клочок додав, що вони не є настільки важливими. Зеленський вже заявив, що угоду про гарантії безпеки буде підписано після досягнення угоди про припинення вогню. Тому це нормально, коли спершу є угода, а потім підписання гарантій.

Що ще заявив Зеленський в рамках форуму?