Трамп показав фейкові фото "вбивств білих фермерів" президенту ПАР

Дональд Трамп знову осоромився перед камерами. На зустрічі з президентом ПАР він намагався довести, що в країні масово вбивають білих фермерів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. Під час зустрічі з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою Дональд Трамп демонстрував скриншот, який нібито підтверджував масові вбивства білих фермерів у ПАР.

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Трамп поширював фейк про масові вбивства білих у ПАР

Насправді ж на зображенні були поховання в ДР Конго, зняті Reuters.

У Білому домі Трамп показував президенту ПАР фото з похованнями та стверджував, що "це всі білі фермери, яких ховають". Проте, як встановили журналісти Reuters, це кадри з гуманітарної операції у місті Гома (ДР Конго), а не з Південної Африки. Зображення взяте з блогу консервативного журналу American Thinker.

На очах усього світу президент Трамп використав моє зображення, використав те, що я зняв у ДР Конго, щоб спробувати переконати президента Рамафосу, що в його країні білих людей вбивають темношкірі,

– прокоментував автор фото, репортер Аль Катанті.

Рамафоса намагався заперечити інформацію, але Трамп його перебивав і наполягав на своїй версії. Він також демонстрував статті зі словами "жахлива смерть", що, за його словами, підтверджували "геноцид".

Ця ситуація є черговим прикладом дезінформації з боку Трампа щодо ПАР. Уперше він заговорив про "масові вбивства білих фермерів" ще під час своєї першої каденції. Влада ПАР тоді заперечила звинувачення, назвавши їх дезінформацією.

У січні 2025 року Рамафоса підписав закон про спрощену експропріацію землі – крок у боротьбі з расовою нерівністю після апартеїду.