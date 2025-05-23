Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Во время встречи с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой Дональд Трамп демонстрировал скриншот, который якобы подтверждал массовые убийства белых фермеров в ЮАР.

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Трамп распространял фейк о массовых убийствах белых в ЮАР

На самом же деле на картинке были захоронения в ДР Конго, снятые Reuters.

В Белом доме Трамп показывал президенту ЮАР фото с захоронениями и утверждал, что "это все белые фермеры, которых хоронят". Однако, как установили журналисты Reuters, это кадры из гуманитарной операции в городе Гома (ДР Конго), а не из Южной Африки. Изображение взято из блога консервативного журнала American Thinker.

На глазах всего мира президент Трамп использовал мое изображение, использовал то, что я снял в ДР Конго, чтобы попытаться убедить президента Рамафосу, что в его стране белых людей убивают темнокожие,

– прокомментировал автор фото, репортер Аль Катанти.

Рамафоса пытался опровергнуть информацию, но Трамп его перебивал и настаивал на своей версии. Он также демонстрировал статьи со словами "ужасная смерть", что, по его словам, подтверждали "геноцид".

Эта ситуация является очередным примером дезинформации со стороны Трампа в отношении ЮАР. Впервые он заговорил о "массовых убийствах белых фермеров" еще во время своей первой каденции. Власти ЮАР тогда отрицали обвинения, назвав их дезинформацией.

В январе 2025 года Рамафоса подписал закон об упрощенной экспроприации земли – шаг в борьбе с расовым неравенством после апартеида.