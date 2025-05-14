"Щоб схопити Росію за горло": Франція обговорить з США введення "руйнівних" санкцій
- Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та американський сенатор Ліндсі Грем обговорять у Туреччині нові санкції проти Росії.
- Заплановані санкції можуть передбачати 500% митні збори на імпорт російської нафти та інші обмеження, щоб змусити Росію закінчити війну в Україні.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та американський сенатор Ліндсі Грем зустрінуться у Туреччині, аби обговорити запровадження нових санкції проти Росії.
Обговорення між політиками має відбутися вже у середу, 14 травня. Про французький міністр заявив в етері телеканалу BFMTV, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lefigaro.
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Якою буде тема обговорень
Жан-Ноель Барро зустрінеться з Ліндсі Гремом, який нещодавно створив надзвичайно потужний пакет санкцій проти Росії, який передбачав би митні збори в розмірі 500% на імпорт російської нафти.
На думку французького міністра, США та Європа мають "готуватися до руйнівних санкцій", аби примусити Росію до закінчення війни в Україні, оскільки попередніх обмежень виявилося недостатньо.
Росія знайшла способи обійти блокаду, введену Європою і США, тому потрібно перекрити кран таким чином, щоб схопити Росію за горло,
– заявив він.
За його словами, попередні санкції не примусили Путіна до закінчення війти, тому тепер Європа та США повинні піти далі, працюючи на новими обмеженнями, "які могли б задушити російську економіку раз і назавжди".
"Я сподіваюся, що Європа своєю чергою зможе запровадити санкції щодо вуглеводнів", – додав Жан-Ноель Барро.
Нагадаємо, раніше Ліндсі Грем повідомляв про двопартійний законопроєкт щодо санкцій, співавторами якого є майже 60 конгресменів. Як пояснював сенатор, він передбачає вторинні мита для країн, які купують російські енергоносії.