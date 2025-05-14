"Щоб схопити Росію за горло": Франція обговорить з США введення "руйнівних" санкцій

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та американський сенатор Ліндсі Грем зустрінуться у Туреччині, аби обговорити запровадження нових санкції проти Росії.

Обговорення між політиками має відбутися вже у середу, 14 травня. Про французький міністр заявив в етері телеканалу BFMTV, повідомляє 24 Канал з посиланням на Lefigaro.

Дивіться також Вторинні санкції проти Росії: Трамп не відкинув можливості запровадження нових обмежень

Якою буде тема обговорень

Жан-Ноель Барро зустрінеться з Ліндсі Гремом, який нещодавно створив надзвичайно потужний пакет санкцій проти Росії, який передбачав би митні збори в розмірі 500% на імпорт російської нафти.

На думку французького міністра, США та Європа мають "готуватися до руйнівних санкцій", аби примусити Росію до закінчення війни в Україні, оскільки попередніх обмежень виявилося недостатньо.

Росія знайшла способи обійти блокаду, введену Європою і США, тому потрібно перекрити кран таким чином, щоб схопити Росію за горло,

– заявив він.

За його словами, попередні санкції не примусили Путіна до закінчення війти, тому тепер Європа та США повинні піти далі, працюючи на новими обмеженнями, "які могли б задушити російську економіку раз і назавжди".

"Я сподіваюся, що Європа своєю чергою зможе запровадити санкції щодо вуглеводнів", – додав Жан-Ноель Барро.

Нагадаємо, раніше Ліндсі Грем повідомляв про двопартійний законопроєкт щодо санкцій, співавторами якого є майже 60 конгресменів. Як пояснював сенатор, він передбачає вторинні мита для країн, які купують російські енергоносії.