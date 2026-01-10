Франція може направити в Україну до 6 тисяч осіб: ЗМІ навели деталі закритого засідання

Франція – одна з двох країн, які публічно оголосили про відправлення своїх солдатів в Україну. Другою є Велика Британія. Журналісти розповіли про закрите засідання, на якому ішлося про деталі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

Скільки солдатів відправить Франція в Україну?

За повідомленням медіа, на засіданні 8 січня були представлені всі сили, "навіть ті, які були найбільш скептично налаштовані щодо відправки військ до України". Мова про "Національне об'єднання" (RN) та "Непокірна Франція" (LFI).

Загалом були представлені близько 30 людей, які провели 3 години за обговоренням. Серед присутніх – прем'єр-міністр Себастьян Лекорню, міністр збройних сил Катрін Вотрен, начальник штабу оборони генерал Фаб'єн Мандон, голови Національних зборів Яель Браун-Піве та Сенату Жерар Ларше, лідери парламентських груп, лідери партій та голови комітетів парламенту з питань закордонних справ та оборони.

Макрон представив їм план розміщення кількох тисяч французьких солдатів в Україні. Мова про близько 6 тисяч осіб. Вони діятимуть не на лінії фронту та займуться супроводом і навчанням українських підрозділів.

За словами начальника генштабу, це будуть не сили стримування або стабілізації, а "сили підтримки української армії". Себастьян Лекорню додав, що протягом двох-трьох тижнів у парламенті відбудуться окремі дебати з цього питання.

Що відомо про можливе введення західних військ в Україну?