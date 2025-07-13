Дуже скоро: у Франції прогнозують велику війну у серці Європи

Париж вважає, що новий конфлікт у Європі може розгорітися раніше, ніж очікувалося. В оновленому виданні Національного стратегічного огляду чітко вказано на велику загрозу з боку Росії та її авторитарних союзників – Китаю, Ірану та КНДР.

В огляді йдеться про те, що у найближчі роки, до 2030 року, головною небезпекою для Франції та європейців є ризик відкритої війни в самому серці Європи, передає 24 Канал.

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Наскільки небезпечною є Росія?

В умовах агресивної війни проти України Росія активізувала ворожі дії проти Франції та її європейських партнерів поза прямим конфліктом.

Сюди належить ядерне залякування, втручання в інформаційний простір, кібератаки, диверсії, шпигунство, свавільне затримання громадян, порушення повітряного простору, спроби втручання у виборчі процеси тощо.

Кремль прагне послабити та роззброїти Європу, розірвати трансатлантичні зв'язки і підкорити своїх сусідів, які водночас є сусідами Франції та Європи.

Цілі Росії залишаються максималістськими та ідеологічними, а методи – безконтрольними як в Україні, так і в інших європейських країнах (Білорусь, Західні Балкани, Молдова), включно з державами-членами ЄС. Вони становлять безпрецедентну й тривалу загрозу інтересам Франції та Європи,

– наголошують в огляді.

Сама Москва описує Європу як ворога, посилює прямі та відкриті погрози проти неї й заявляє, що перебуває в стані "квазіконфлікту" з Європою.

Також Росія:

значно розширила свою агресивну політику впливу, зокрема в Африці, де загострилася стратегічна конкуренція, на Близькому Сході та поза його межами (Латинська Америка, Азія);

посилила свої партнерства з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю з метою закріплення своєї імперіалістичної та ревізіоністської позиції;

продовжує втілювати своє прагнення поставити під сумнів міжнародний порядок і чинну систему безпеки;

В огляді згадується про те, що Москва продовжує переозброєння з метою збільшення своєї армії на 300 000 солдатів, 3 000 танків і 300 бойових літаків до 2030 року. Військові витрати Росії становлять майже 40% її бюджету.

У контексті зростаючої загрози великої війни в Європі президент Еммануель Макрон оголосив про безпрецедентне збільшення військового бюджету – до 64 мільярдів євро вже у 2027 році.

Мета Франції – до 2030 року бути матеріально та морально готовою стримувати і, за потреби, виграти війну високої інтенсивності в Європі.