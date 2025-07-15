Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Американський Інститут вивчення війни ISW. Російські війська вперше за довгий час досягли тактичного успіху на сході Запорізької області.

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Росіяни взяли Малинівку під Гуляйполем

За геолокаційними даними, оприлюдненими 14 липня, окупанти нещодавно захопили село Малинівка, що розташоване західніше від Гуляйполя.

Росіяни просунулись під Гуляйполем / Фото: ISW

У ISW зазначають, що російські підрозділи активізували свої дії на гуляйпільському напрямку ще на початку травня та змогли просунутися наприкінці червня. Це перша помітна активність окупантів на цій ділянці фронту з часів українського контрнаступу влітку 2023 року.

Водночас, за вечірнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, протягом останньої доби на гуляйпільському напрямку ворог не проводив наступальних дій і лише завдав авіаудару по Білогір’ю.