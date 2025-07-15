Повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
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Як виглядає ситуація на фронті?
- Геолокаційні кадри, опубліковані 14 липня, вказують на те, що російські війська змогли просунутися в західній частині Юнаківки на Сумщині.
- На півночі Харківської області змін не було, так само і на Куп'янському й Лиманському напрямках. Також росіяни не змогли просунутися до Великого Бурлука та в місті Часів Яр.
- Українські війська мали успіх на Сіверському напрямку, де просунулися в районі Серебрянського лісу.
- Водночас окупаційні війська просунулися на Торецькому напрямку, зокрема в районі Дачного, Новоспаського та Яблунівки.
Як змінилася лінія фронту за 14 липня / Карти ISW
- Росіяни мали успіх на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися біля Федорівки, Разіна та Новоекономічного.
- Українські війська просунулися на Новопавлівському напрямку. Сили оборони мали успіх в районі Товстого та Піддубного.
- Українські захисники та окупаційні війська змогли просунутися в західній частині Запорізької області. ЗСУ просунулися на північний захід від Кам'янського. Водночас росіяни мали успіх вздовж вулиці Молодіжної в північній частині міста.
- Росіяни проводили обмежені атаки в напрямку Херсона, але не просунулися вперед.
Підсумовуючи, ISW вказав, що українські війська мали успіх на Сіверському і Новопавлівському напрямках, а також в районі Кам'янського Запорізької області. Водночас російська армія просунулася на Сумщині, в Запорізькій області, на Торецькому та Покровському напрямках.