Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как выглядит ситуация на фронте?

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, указывают на то, что российские войска смогли продвинуться в западной части Юнаковки на Сумской области .

. На севере Харьковской области изменений не было, так же и на Купянском и Лиманском направлениях. Также россияне не смогли продвинуться к Большому Бурлуку и в городе Часов Яр.

изменений не было, так же и на Купянском и Лиманском направлениях. Также россияне не смогли продвинуться к Большому Бурлуку и в городе Часов Яр. Украинские войска имели успех на Северском направлении , где продвинулись в районе Серебрянского леса.

, где продвинулись в районе Серебрянского леса. В то же время оккупационные войска продвинулись на Торецком направлении, в частности в районе Дачного, Новоспасского и Яблоновки.

Как изменилась линия фронта за 14 июля / Карты ISW

Россияне имели успех на Покровском направлении . Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись возле Федоровки, Разина и Новоэкономичного.

. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись возле Федоровки, Разина и Новоэкономичного. Украинские войска продвинулись на Новопавловском направлении . Силы обороны имели успех в районе Толстого и Поддубного.

. Силы обороны имели успех в районе Толстого и Поддубного. Украинские защитники и оккупационные войска смогли продвинуться в западной части Запорожской области . ВСУ продвинулись на северо-запад от Каменского. В то же время россияне имели успех вдоль улицы Молодежной в северной части города.

. ВСУ продвинулись на северо-запад от Каменского. В то же время россияне имели успех вдоль улицы Молодежной в северной части города. Россияне проводили ограниченные атаки в направлении Херсона, но не продвинулись вперед.

Подытоживая, ISW указал, что украинские войска имели успех на Северском и Новопавловском направлениях, а также в районе Каменского Запорожской области. В то же время российская армия продвинулась на Сумщине, в Запорожской области, на Торецком и Покровском направлениях.