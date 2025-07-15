Сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Как выглядит ситуация на фронте?
- Геолокационные кадры, опубликованные 14 июля, указывают на то, что российские войска смогли продвинуться в западной части Юнаковки на Сумской области.
- На севере Харьковской области изменений не было, так же и на Купянском и Лиманском направлениях. Также россияне не смогли продвинуться к Большому Бурлуку и в городе Часов Яр.
- Украинские войска имели успех на Северском направлении, где продвинулись в районе Серебрянского леса.
- В то же время оккупационные войска продвинулись на Торецком направлении, в частности в районе Дачного, Новоспасского и Яблоновки.
Как изменилась линия фронта за 14 июля / Карты ISW
- Россияне имели успех на Покровском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что оккупанты недавно продвинулись возле Федоровки, Разина и Новоэкономичного.
- Украинские войска продвинулись на Новопавловском направлении. Силы обороны имели успех в районе Толстого и Поддубного.
- Украинские защитники и оккупационные войска смогли продвинуться в западной части Запорожской области. ВСУ продвинулись на северо-запад от Каменского. В то же время россияне имели успех вдоль улицы Молодежной в северной части города.
- Россияне проводили ограниченные атаки в направлении Херсона, но не продвинулись вперед.
Подытоживая, ISW указал, что украинские войска имели успех на Северском и Новопавловском направлениях, а также в районе Каменского Запорожской области. В то же время российская армия продвинулась на Сумщине, в Запорожской области, на Торецком и Покровском направлениях.