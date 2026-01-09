Укр Рус
Франція розглядає вихід із НАТО через дії Трампа: це питання винесуть на голосування
9 січня, 19:06
2

Франція розглядає вихід із НАТО через дії Трампа: це питання винесуть на голосування

Сергій Попович
Основні тези
  • Віце-спікерка парламенту Франції Клеманс Гетте внесе на голосування питання виходу Франції з НАТО через порушення США міжнародного права.
  • Гетте звинуватила США у викраденні Ніколаса Мадуро та підтримці "геноциду" в Палестині, а також у погрозах Гренландії та бомбардуванні людей.

Віце-спікерка парламенту Франції Клеманс Гетте внесе на голосування питання виходу Франції з НАТО. Причиною такого рішення є систематичне порушення Сполученими Штатами міжнародного права.

За її словами, НАТО є фактично альянсом США і обслуговує їх. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережі X.

Чому Франція зненацька задумалася вийти з НАТО?

Віце-спікерка парламенту Франції Клеманс Гетте зазначила, що Сполучені Штати викрали президента іншої країни – Ніколаса Мадуро. Вашингтон, за її словами, підтримує "геноцид" у Палестині та надають Ізраїлю військову підтримку.

США, продовжує вона, погрожують Гренландії збройною анексією, а також бомбардують людей, нехтуючи міжнародним правом.

Більше ніж будь-коли, піднімається питання участі Франції в Організації Північноатлантичного договору, військовому альянсі, очолюваному та обслуговуючому Сполучені Штати. Я пропоную резолюцію щодо запланованого виходу з НАТО, починаючи з питання його об'єднаного командування, 
– заявила віце-спікерка.

У Данії побоюються, що зазіхання Трампа на Гренландію ставить під загрозу існування НАТО

  • Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен попередила, що можливий напад США на Гренландію під керівництвом Дональда Трампа може призвести до краху НАТО.

  • Вона та інші європейські посадовці занепокоєні з приводу можливих дій США щодо Гренландії і закликали Трампа припинити погрози.