Британія підтримає відправку Taurus в Україну, якщо на це наважиться Мерц, – The Telegraph

Велика Британія тривалий час виступає за те, щоб Німеччина передала Україні крилаті ракети Taurus. Лондон підтримає цей крок, якщо його зробить новий федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

Це стане суттєвою підтримкою для нового канцлера Фрідріха Мерца. Про це пише The Telegraph, посилаючись на британського чиновника, який займається питаннями зовнішньої політики, передає 24 Канал.

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Якої позиції дотримується Британія

Німеччина, за словами Фрідріха Мерца, готова надати Києву далекобійні ракети Taurus у разі схвалення цієї ідеї союзниками, зокрема Великою Британією та Францією. Лондон своєю чергою вже давно виступає за передачу Taurus Україні та готова підтримати це.

Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, зокрема з Німеччиною, щоб надати Україні все необхідне для захисту її суверенної території,

– розповів британський посадовець.

За даними The Telegraph, поки чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовлявся постачати Taurus Україні, побоюючись, що це може втягнути Німеччину у пряме протистояння з Росією, якщо Київ вирішив би атакувати ними Кремль або Кримський міст.

Відмова Німеччини постачати Taurus викликала розчарування у Великої Британії та Франції, які вже надають Україні свої далекобійні ракети. Ідеться про Storm Shadow та SCALP відповідно. Але Фрідріх Мерц, який вступить на посаду у травні, хоче змінити підхід.

"Наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці це роблять, французи це роблять, американці – також… Це має бути спільне рішення. Якщо воно буде ухвалене, Німеччина повинна долучитися", – наголосив новообраний канцлер.

За словами депутата з партії Християнсько-демократичний союз Родеріха Кізеветтер, наразі тривають переговори стосовно вищезгаданих ракет у новій коаліції, а підтримка з боку Великої Британії може вплинути на остаточне рішення Берліна з цього приводу.

"Постачання Taurus залишається суперечливим питанням... Я поки що не бачу консенсусу, особливо з огляду на те, що партії не погодили ключові питання безпеки у коаліційній угоді", – заявив німецький депутат у коментарі виданню.

До слова, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш вважає, що Фрідріх Мерц зрештою відмовить Україні у постачанні далекобійних ракет Taurus, коли ознайомиться з "секретною інформацією".