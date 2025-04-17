Это станет существенной поддержкой для нового канцлера Фридриха Мерца. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на британского чиновника, который занимается вопросами внешней политики, передает 24 Канал.

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Какой позиции придерживается Великобритания

Германия, по словам Фридриха Мерца, готова предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus в случае одобрения этой идеи союзниками, в частности Великобританией и Францией. Лондон в свою очередь уже давно выступает за передачу Taurus Украине и готова поддержать это.

Мы продолжаем работать с нашими партнерами, в частности с Германией, чтобы предоставить Украине все необходимое для защиты ее суверенной территории,

– рассказал британский чиновник.

По данным The Telegraph, пока действующий канцлер Германии Олаф Шольц отказывался поставлять Taurus Украине, опасаясь, что это может втянуть Германию в прямое противостояние с Россией, если Киев решил бы атаковать ими Кремль или Крымский мост.

Отказ Германии поставлять Taurus вызвал разочарование у Великобритании и Франции, которые уже предоставляют Украине свои дальнобойные ракеты. Речь идет о Storm Shadow и SCALP соответственно. Но Фридрих Мерц, который вступит в должность в мае, хочет изменить подход.

"Наши европейские партнеры уже поставляют крылатые ракеты. Британцы это делают, французы это делают, американцы – также... Это должно быть совместное решение. Если оно будет принято, Германия должна присоединиться", – подчеркнул новоизбранный канцлер.

По словам депутата из партии Христианско-демократический союз Родериха Кизеветтер, сейчас продолжаются переговоры относительно вышеупомянутых ракет в новой коалиции, а поддержка со стороны Великобритании может повлиять на окончательное решение Берлина по этому поводу.

"Поставка Taurus остается спорным вопросом... Я пока не вижу консенсуса, особенно учитывая то, что партии не согласовали ключевые вопросы безопасности в коалиционном соглашении", – заявил немецкий депутат в комментарии изданию.

К слову, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш считает, что Фридрих Мерц в конце концов откажет Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus, когда ознакомится с "секретной информацией".