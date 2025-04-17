Це стане суттєвою підтримкою для нового канцлера Фрідріха Мерца. Про це пише The Telegraph, посилаючись на британського чиновника, який займається питаннями зовнішньої політики, передає 24 Канал.

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Якої позиції дотримується Британія

Німеччина, за словами Фрідріха Мерца, готова надати Києву далекобійні ракети Taurus у разі схвалення цієї ідеї союзниками, зокрема Великою Британією та Францією. Лондон своєю чергою вже давно виступає за передачу Taurus Україні та готова підтримати це.

Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, зокрема з Німеччиною, щоб надати Україні все необхідне для захисту її суверенної території,

– розповів британський посадовець.

За даними The Telegraph, поки чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовлявся постачати Taurus Україні, побоюючись, що це може втягнути Німеччину у пряме протистояння з Росією, якщо Київ вирішив би атакувати ними Кремль або Кримський міст.

Відмова Німеччини постачати Taurus викликала розчарування у Великої Британії та Франції, які вже надають Україні свої далекобійні ракети. Ідеться про Storm Shadow та SCALP відповідно. Але Фрідріх Мерц, який вступить на посаду у травні, хоче змінити підхід.

"Наші європейські партнери вже постачають крилаті ракети. Британці це роблять, французи це роблять, американці – також… Це має бути спільне рішення. Якщо воно буде ухвалене, Німеччина повинна долучитися", – наголосив новообраний канцлер.

За словами депутата з партії Християнсько-демократичний союз Родеріха Кізеветтер, наразі тривають переговори стосовно вищезгаданих ракет у новій коаліції, а підтримка з боку Великої Британії може вплинути на остаточне рішення Берліна з цього приводу.

"Постачання Taurus залишається суперечливим питанням... Я поки що не бачу консенсусу, особливо з огляду на те, що партії не погодили ключові питання безпеки у коаліційній угоді", – заявив німецький депутат у коментарі виданню.

До слова, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш вважає, що Фрідріх Мерц зрештою відмовить Україні у постачанні далекобійних ракет Taurus, коли ознайомиться з "секретною інформацією".