Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Маттіаса Мірша, якого цитує Tagesschau.

До теми Сподіваємось на Мерца: в ЗСУ може бути кілька варіантів, як використати Taurus

Чому у Шольца вірять, що Мерц не надасть Taurus ЗСУ

Коментуючи питання постачання далекобійних ракет Taurus, Мірш закликав до спільного рішення чорно-червоної коаліції у Бундестазі.

Політик припустив, що Мерц, після того, як він буде повністю поінформований відомствами, ще раз дуже чітко зважить рішення щодо Taurus для України.

Я виходжу з того, що ми не хочемо сприяти ескалації тут, що ми не хочемо стати стороною війни. Всі ті причини, які призвели до того, що ми не поставили Taurus. І я припускаю, що так воно і залишиться,

– додав Мірш.

У виданні нагадали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно наголошував, що "секретна інформація" також відігравала певну роль у рішенні не надавати Україні ці ракети.

До слова, раніше майбутній німецький канцлер Фрідріх Мерц заявляв, що він підтримує постачання крилатих ракет Taurus Україні. Однак лише за умови узгодження цього питання з європейськими партнерами.