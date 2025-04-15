Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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Пісторіус сумнівається у передачі Україні Taurus

Пісторіус на партійному заході СДПН у Ганновері прокоментував заяву майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який висловив ідею узгодити передачу Taurus на європейському рівні.

"Я не знаю жодного європейського партнера, у якого є така система. Тому з координацією все не так просто", – сказав він.

Також Пісторіус спростував, що він завжди був прихильником передачі Україні таких німецьких ракет.

Я ніколи цього не говорив,

– заявив чиновник.

За його словами, на користь поставок Taurus є вагомі аргументи, але також існує "багато аргументів проти". Лише частину з них можна обговорювати публічно.

Зауважимо, що Пісторіус збереже свою посаду в уряді Мерца.