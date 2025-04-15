Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.
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Пісторіус сумнівається у передачі Україні Taurus
Пісторіус на партійному заході СДПН у Ганновері прокоментував заяву майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який висловив ідею узгодити передачу Taurus на європейському рівні.
"Я не знаю жодного європейського партнера, у якого є така система. Тому з координацією все не так просто", – сказав він.
Також Пісторіус спростував, що він завжди був прихильником передачі Україні таких німецьких ракет.
Я ніколи цього не говорив,
– заявив чиновник.
За його словами, на користь поставок Taurus є вагомі аргументи, але також існує "багато аргументів проти". Лише частину з них можна обговорювати публічно.
Зауважимо, що Пісторіус збереже свою посаду в уряді Мерца.