Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

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Писториус сомневается в передаче Украине Taurus

Писториус на партийном мероприятии СДПГ в Ганновере прокомментировал заявление будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, который высказал идею согласовать передачу Taurus на европейском уровне.

"Я не знаю ни одного европейского партнера, у которого есть такая система. Поэтому с координацией все не так просто", – сказал он.

Также Писториус опроверг, что он всегда был сторонником передачи Украине таких немецких ракет.

Я никогда этого не говорил,

– заявил чиновник.

По его словам, в пользу поставок Taurus есть весомые аргументы, но также существует "много аргументов против". Лишь часть из них можно обсуждать публично.

Заметим, что Писториус сохранит свою должность в правительстве Мерца.