Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.
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Писториус сомневается в передаче Украине Taurus
Писториус на партийном мероприятии СДПГ в Ганновере прокомментировал заявление будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, который высказал идею согласовать передачу Taurus на европейском уровне.
"Я не знаю ни одного европейского партнера, у которого есть такая система. Поэтому с координацией все не так просто", – сказал он.
Также Писториус опроверг, что он всегда был сторонником передачи Украине таких немецких ракет.
Я никогда этого не говорил,
– заявил чиновник.
По его словам, в пользу поставок Taurus есть весомые аргументы, но также существует "много аргументов против". Лишь часть из них можно обсуждать публично.
Заметим, что Писториус сохранит свою должность в правительстве Мерца.