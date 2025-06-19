"Шкодить авторитету Німеччини": Мерца критикують через підтримку та вдячність Ізраїлю

Німецькі політики з різних партій розкритикували канцлера Фрідріха Мерца за його висловлювання, що Ізраїль, атакуючи Іран, "робить за всіх брудну роботу".

Раніше він висловив вдячність та повагу Тель-Авіву за удари по Ірану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

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Як критикують Мерца

Заступниця голови фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Зімт’є Меллер закликала обережніше добирати слова, говорячи про "надзвичайно чутливу й украй небезпечну" ситуацію на Близькому Сході.

На її думку, саме в такі моменти всі політики "мають демонструвати дипломатичну стриманість у своїх публічних заявах". Подібну думку висловив депутат Бундестагу та експерт СДПН із зовнішньої політики Ральф Штегнер.

Він вважає, що слова канцлера "викликають подив" і "віддзеркалюють погляд, далекий від позиції соціал-демократів". Представник СДПН з міжнародних питань Адис Ахметович підтвердив, що це викликало нерозуміння у фракції.

Водночас депутат від "Зелених" Антон Гофрайтер назвав висловлювання канцлера "невдалим", наголосивши, що, згідно з опитуваннями, 80 – 90% іранців виступають проти ісламістського режиму в Тегерані.

Своєю чергою його однопартійка Луїзе Амтсберг зазначила, що замість "цинічних і некомпетентних коментарів" з боку канцлера вона очікує від уряду всіх можливих зусиль для деескалації ситуації на Близькому Сході.

Співголова фракції Лівої партії в Бундестазі Сьорен Пельманн також негативно оцінив заяву Фрідріха Мерца, розцінивши її як "відмову від принципів міжнародного права" та "ухвалення логіки сили".

Це – скандал, який серйозно шкодить авторитету Німеччини в ООН і на міжнародній арені,

– заявив він.

До слова, зранку 19 червня Іран запустив ракети по Ізраїлю, постраждали центральні та південні регіони, зокрема лікарня Сорока в Беер-Шеві, загалом є влучання у чотирьох містах. У результаті атаки поранено кілька десятків осіб.