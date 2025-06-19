Ранее он выразил благодарность и уважение Тель-Авиву за удары по Ирану. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Как критикуют Мерца

Заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Зимтье Меллер призвала осторожнее подбирать слова, говоря о "чрезвычайно чувствительной и крайне опасной" ситуации на Ближнем Востоке.

По ее мнению, именно в такие моменты все политики "должны демонстрировать дипломатическую сдержанность в своих публичных заявлениях". Подобное мнение высказал депутат Бундестага и эксперт СДПГ по внешней политике Ральф Штегнер.

Он считает, что слова канцлера "вызывают недоумение" и "отражают взгляд, далекий от позиции социал-демократов". Представитель СДПГ по международным вопросам Адис Ахметович подтвердил, что это вызвало непонимание во фракции.

В то же время депутат от "Зеленых" Антон Гофрайтер назвал высказывание канцлера "неудачным", отметив, что, согласно опросам, 80 – 90% иранцев выступают против исламистского режима в Тегеране.

В свою очередь его однопартиец Луизе Амтсберг отметила, что вместо "циничных и некомпетентных комментариев" со стороны канцлера она ожидает от правительства всех возможных усилий для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Сёрен Пельманн также негативно оценил заявление Фридриха Мерца, расценив его как "отказ от принципов международного права" и "принятие логики силы".

Это – скандал, который серьезно вредит авторитету Германии в ООН и на международной арене,

– заявил он.

К слову, утром 19 июня Иран запустил ракеты по Израилю, пострадали центральные и южные регионы, в частности больница Сорока в Беэр-Шеве, в целом есть попадания в четырех городах. В результате атаки ранены несколько десятков человек.