Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не відкидає можливості того, що війна Росії проти України триватиме ще багато місяців. Україна та союзники повинні готуватися до такого ймовірного розвитку подій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

Що заявив Мерц про закінчення війни?

Німецький канцлер наголосив, що партнери України готові продовжувати допомагати Києву в умовах повномасштабної війни, яку розгорнула Росія. На його думку, бойові дії можуть тривати ще досить довго.

Ця війна може тривати ще багато місяців. Нам слід, у будь-якому разі, до цього підготуватися. Ми готові,

– заявив Фрідріх Мерц.

Також він наголосив, що збереження роботи "Коаліції охочих" є одним із пріоритетів франко-німецького союзу. Така заява пролунала під час його спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зазначимо, раніше він заявив, що зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, очевидно, не буде. Водночас чому контакту між президентами України та Росії не відбудеться, наразі незрозуміло.

Коли може закінчитися війна?