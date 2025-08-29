Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает возможности того, что война России против Украины продлится еще много месяцев. Украина и союзники должны готовиться к такому вероятному развитию событий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

Смотрите также Politico нашло виновного в срыве мирных усилий Трампа: в Белом доме отреагировали

Что заявил Мерц об окончании войны?

Немецкий канцлер отметил, что партнеры Украины готовы продолжать помогать Киеву в условиях полномасштабной войны, которую развернула Россия. По его мнению, боевые действия могут продолжаться еще достаточно долго.

Эта война может продолжаться еще много месяцев. Нам следует, в любом случае, к этому подготовиться. Мы готовы,

– заявил Фридрих Мерц.

Также он отметил, что сохранение работы "Коалиции желающих" является одним из приоритетов франко-германского союза. Такое заявление прозвучало во время его совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отметим, ранее он заявил, что встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, очевидно, не будет. В то же время почему контакта между президентами Украины и России не состоится, пока непонятно.

Когда может закончиться война?