Не США: ФСБ назвала несподівану країну, яка загрожує нацбезпеці Росії, – NYT

Росія століттями проставляла себе демократичному Заходу. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну ця ворожнеча перейшла у відкриту фазу. Втім, попри гучні антизахідні заяви Кремля про загрозу з боку НАТО, виявляється, що Москва насправді боїться іншого. Не того, кого називає ворогом, а з тим, з ким тісно дружить.

У розпорядженні The New York Times опинився 8-сторінковий документ ФСБ, написаний, ймовірно, наприкінці 2023-го або на початку 2024 року. У ньому серйозною загрозою для нацбезпеки Росії названо не НАТО, а Китай, передає 24 Канал.

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Чому Кремль боїться свого "стратегічного партнера"

Публічно Владімір Путін заявляє, що дружба з Китаєм є непорушною – це стратегічна військова й економічна співпраця, яка вступила в "золоту еру". Однак реальність зовсім інакша. У коридорах Луб'янки, штаб-квартири ФСБ таємний розвідувальний підрозділ називає китайців "ворогом".

У документі ФСБ Китай неодноразово називається "КНР", а не "партнер" чи "друг".

ФСБ заявляє, що у 2022 році викрила "кількох" завербованих китайською розвідкою росіян, які передавали чутливу науково-технічну інформацію. Один із способів вербування – запрошення російських учених виступити на конференціях у Китаї. Китайська сторона обирає потенційних джерел та пропонує їм контракти на виконання дослідницьких проєктів.

"Насправді це завуальоване доручення на збирання конфіденційної або таємної інформації. Оплата значна, а умови роботи дуже привабливі", – йдетьс у звіті.

У звіті наводиться приклад китайського шпигунства в Арктиці, який виявили офіцери у Сибіру. Там китайська гірничодобувна компанія працювала "в обхід" російського законодавства, "розвідуючи родовища урану", що є стратегічним ресурсом. ФСБ вважає, що це може становити загрозу ядерному потенціалу Росії.

У документі також згадується, що китайські вчені досліджують історичні документи, щоб довести, що частини Сибіру й Далекого Сходу нібито належать Китаю. У XIX столітті ці землі були відторгнуті Російською імперією. Сьогодні Китай офіційно не оскаржує ці території, але націоналістичні кола в Пекіні час від часу порушують це питання.

Контррозвідники також вважають, що Китай шпигує за діями російської армії в Україні, щоб дізнатися більше про західне озброєння та методи ведення бойових дій.

ФСБ також висловлює стурбованість щодо китайських компаній, які присутні на російській території, особливо в галузі телекомунікацій.

Китайські компанії мають "фінансову й технологічну перевагу" над російськими фірмами й використовують це, щоб збирати розвідувальну інформацію.

Російські спецслужби переконані, що китайські виробники обладнання "можуть приховувати шпигунські функції" у своїх технологіях, як-от маршрутизатори, відеокамери та мережеве обладнання.

ФСБ просить російський уряд ужити "термінових заходів" для зменшення технологічної залежності від Китаю.

Попри чітке усвідомлення небезпеки з боку Китаю, у документі ФСБ чітко зазначається, що втратити підтримку Пекіну не можна. Російські силовики готові вживати якісь "чутливі дії" проти китайців лише у разі наказу "згори".