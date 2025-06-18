"G7 став поразкою": чи повторить Трамп свої помилки на саміті НАТО

На саміті G7 планувалось, зокрема, обговорити питання допомоги України та санкцій проти Росії. Однак поспішний від'їзд Дональда Трампа зі саміту зашкодив реалізації цих важливих заходів.

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа оцінив в розмові з 24 Каналом результати саміту G7 та окреслив головні загрози для безпеки Європи. Також Дональд Трамп заявив, що санкції проти Росії – це "не вулиця з одностороннім рухом" і зазвичай вони коштують США мільярди доларів.

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Є три рівні української війни

Кульпа зауважив, що саміт G7 став поразкою Сполучених Штатів, які відмовляються брати на себе відповідальність та бути лідером цивілізованого демократичного світу. І така сама ситуація може скластися і на саміті НАТО в Гаазі.

Трамп виводить США із зобов'язань щодо демократичних країн і переходить на позиції колабораціонізму з такими режимами як в Росії та Білорусі,

– впевнений він.

Також заступник глави Єврокомісії Кая Каллас, слідом за генсеком НАТО Марком Рютте, заявила, якщо не підсилювати допомогу Україні, то доведеться "вчити російську мову". Вона наголосила на важливості 18-го пакету санкцій проти Росії, адже кожна санкція послаблює здатність її вести війну.

Екссекретар польської делегації в парламенті НАТО вважає, що у висловлюваннях Каллас та Рютте йдеться про додаткові ризики для Європи, і в цьому сенсі підтримка України є ключовою.

Війна в Україні, на його думку, відбувається на трьох рівнях:

перший рівень – ядерний, до якого апелює Трамп. Росія буде використовувати ядерну зброю як аргумент в переговорах та у війні, особливо, якщо ядерна зброя буде застосована на Близькому Сході;

другий рівень – атак Росії по українських містах та відсутності у Києва засобів, щоб протидіяти російським ракетам та дронам. Це, за словами Кульпи, акт звинувачення проти цинізму та злочинної бездіяльності;

третій рівень – на якому Україна матиме перевагу – це стримування подальшого вторгнення Росії. Адже нові типи дронів, блокуватимуть можливості просування фронту.

Ця ситуація створює додаткові ризики для Європи, тому що український кордон буде настільки сильно укріплений армією дронів, що кордони європейських країн виявляться набагато слабшими,

– підкреслив Пьотр Кульпа .

Якщо сьогодні з'явиться підтримка України, завтра, за його словами, доведеться мати справи з силою, яка буде нас розбивати. Саме це питання має порушуватись на саміті G7 та саміті НАТО. Перемога на крові частини континенту буде однозначним програшем.

Зазначимо, що на думку ексміністра закордонних справ України Володимира Огризка, Трамп, імовірно, навмисно втік з саміту G7. Президенту США скоріш за все показали кадри обстрілів України, і за таких обставин зустріч з Зеленським виявилася б для нього провальною.

Якби йому, за словами Огризка, показали фотографії обстрілів України, і він би сказав, що все ще вважає, що Путін за мир, тоді Трампу довелось би визнати, що він – "божевільний" і з ним не можна говорити про серйозні речі.