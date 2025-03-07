Зеленський має визнати, що гарантії безпеки Україні надасть Європа, – Бессент

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент висловився про російсько-українську війну. На його думку, надати гарантії безпеки Україні повинна Європа.

Бессент зазначив, що український президент Володимир Зеленський повинен це визнати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що заявив Бессент про війну в Україні

В ефірі телеканалу CNBC Скотт Бессент сказав, що ситуація щодо будь-якої мирної угоди між Україною та Росією не є стабільною. А також додав, що саме Європа повинна надати гарантії безпеки українцям.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна "активізується", щоб надати їх Україні. Проте зазначив, що потрібно, аби США співпрацювали з Європою.

Додамо, що раніше Стармер відповів, чи є "план Б", якщо США не нададуть достатніх гарантій безпеки Україні. Британський прем'єр запевнив, що робить все можливе та зосереджений на "єдиному найважливішому результаті" – забезпеченні міцного миру, "що добре для України, добре для Європи та, звичайно, важливе для Британії".