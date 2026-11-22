Росія публічно відкинула будь-які гарантії безпеки для України за прикладом 5 статті НАТО. Джаред Кушнер заявив, що готовність Росії обговорювати такі гарантії може свідчити про її зацікавленість у мирних переговорах.

Про це спецпредставник Дональда Трампа написав у соцмережі "Х".

Що сказав Кушнер про гарантії безпеки для України?

Кушнер заявив, що гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО потрібно узгоджувати разом із майбутньою системою безпеки Європи.

За його словами, такі домовленості мають бути конкретними, надійними та передбачати механізми, які не допустять нової війни.

Кушнер наголосив, що президент України Володимир Зеленський має рацію, вимагаючи чітко зафіксованих гарантій безпеки.

Надійні гарантії за зразком статті 5, підкріплені механізмами стримування та запобігання військовим зіткненням, могли б суттєво знизити ризик нової війни,

– зазначив він.

Водночас остаточне рішення щодо американських гарантій має ухвалити президент США Дональд Трамп.

За словами Кушнера, Трамп погодиться на такі зобов'язання лише за умови, що вони відповідатимуть національним інтересам США, а загальна система безпеки мінімізуватиме ризик їх застосування.

"Саме тому гарантії безпеки для України не можна узгоджувати окремо від післявоєнної архітектури безпеки Європи. Ці питання потрібно розглядати разом", – пояснив спецпосланець.

Кушнер також наголосив, що будь-які домовленості повинні гарантувати суверенітет України та право кожної країни самостійно ухвалювати рішення.

Ми прагнемо майбутнього, у якому Україна буде захищеною, Європа – сильнішою, Росія матиме впевненість, що НАТО не прагне конфронтації, а НАТО та його партнери знатимуть, що Росія поважатиме суверенітет і безпеку сусідніх держав,

– заявив спецпосланець.

За його словами, найближчими тижнями США планують обговорювати майбутню систему безпеки з Україною, європейськими партнерами та Росією.

"Нічого не погоджено, доки не погоджено остаточно. Але готовність обговорювати ці історичні питання створює важливу можливість зупинити кровопролиття", – заявив Кушнер.

Метою переговорів він назвав створення умов для існування незалежної та захищеної України, сильнішої Європи й тривалого миру, який унеможливить повторення війни.

Що передувало?

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито готова розглядати гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. За його словами, Вашингтону вдалося домогтися такої готовності Москви під час переговорів.

Після цього президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ поки не має чіткого розуміння, як саме працюватимуть такі гарантії, хто братиме участь у захисті України та чи будуть союзники готові відбити нову російську агресію.

Він також підкреслив, що Україні потрібні гарантії безпеки не лише на час президентства Дональда Трампа, а й на довгострокову перспективу.

Згодом позицію Москви озвучив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Він заявив, що Росія не погодиться на гарантії, які фактично наближатимуть Україну до НАТО навіть без офіційного вступу.

"Навіть пошук формули квазічленства України в НАТО та якогось креативного рішення в цій сфері є для нас неприйнятним", – сказав російський дипломат.

Рябков додав, що Москва хоче отримати в межах переговорів визнання того, що Україна не стане членом НАТО. Лише після цього, за його словами, Росія готова обговорювати можливі гарантії безпеки.