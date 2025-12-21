Обговорюються деталі: у НАТО розповіли про готовність направити миротворців до України
- Європейські країни розглядають можливість розміщення військ в Україні для стримування можливої агресії Росії, проте не всі лідери підтримують цю ініціативу.
- НАТО обговорює конкретні деталі розгортання військових.
Європейські країни не проти розмістити війська в Україні для стримування можливої наступної агресії Росії. Однак на це зголошуються не всі лідери.
Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генсекретаря НАТО Марка Рютте для Bild.
Дивіться також Мирної угоди сьогодні немає та її може не бути, – Зеленський
Чи можливе залучення військ Європи в Україну?
Для збереження миру на європейському континенті партнери можуть відправити в Україну своїх військових. Наразі ще триває обговорення нюансів та деталей їхнього розміщення. Миротворці реагуватимуть, якщо Росія порушить потенційну мирну угоду.
За словами Рютте, деякі країни вже готові допомогти Україні в обороні від ворога та відправити військових.
Наразі ми працюємо над конкретикою того, як має бути структурована ця "коаліція охочих": як виглядатиме розгортання? Що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються,
– сказав генеральний секретар НАТО.
Так подібні гарантії безпеки Україні обіцяють надати Велика Британія. Прем'єр країни Кір Стармер зазначив, що план розгортання миротворців після звершення війни в Україні розроблений. Передачу військових також припускають у Португалії. Франція одна з тих, хто найчіткіше заявляли про готовність участі військ. Водночас Швеція, Данія, Бельгія лише розглядають таку можливість. Частина держав, зокрема Польща, прямо кажуть, що не надсилатимуть своїх військ.
Яке в Україні бачення щодо гарантій безпеки?
Ексглава МЗС Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що гарантії безпеки для України повинні бути аналогічними 5 статті НАТО. Він пояснив, що ця норма не передбачає участь військових у конфлікті проти країни Альянсу, на яку напали. Однак там мовиться про те, що напад на одного – це напад на всіх, тобто партнери потрібні щось разом зробити для захисту одного.
Які гарантії безпеки для України обговорюються?
За словами президента Володимира Зеленського Україна переважно задоволена ініціативами з боку Європи щодо захисту після війни. Він додає, що Київ особливо розраховує на гарантії від США, які ще потребують схвалення Конгресом.
Україна просила європейських партнерів направити миротворчі війська. Особливий захист потрібен для оборони кордону з Білоруссю. водночас дехто з партнерів вже пообіцяв допомогу в рамках мирного врегулювання, можливо без прямої участі у бойових діях.
Лідер держави також заявив, що Україна не зможе самостійно фінансувати посилену 800-тисячну армію. А тому розраховує на часткову підтримку партнерів.