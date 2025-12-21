Обсуждаются детали: в НАТО рассказали о готовности направить миротворцев в Украину

Европейские страны не против разместить войска в Украине для сдерживания возможной следующей агрессии России. Однако на это соглашаются не все лидеры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью генсекретаря НАТО Марка Рютте для Bild.

Возможно ли привлечение войск Европы в Украину?

Для сохранения мира на европейском континенте партнеры могут отправить в Украину своих военных. Сейчас еще идет обсуждение нюансов и деталей их размещения. Миротворцы будут реагировать, если Россия нарушит потенциальное мирное соглашение.

По словам Рютте, некоторые страны уже готовы помочь Украине в обороне от врага и отправить военных.

Сейчас мы работаем над конкретикой того, как должна быть структурирована эта "коалиция желающих": как будет выглядеть развертывание? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и тому подобное? Все эти элементы сейчас прорабатываются,

– сказал генеральный секретарь НАТО.

Так подобные гарантии безопасности Украине обещают предоставить Великобритания. Премьер страны Кир Стармер отметил, что план развертывания миротворцев после свершения войны в Украине разработан. Передачу военных также предполагают в Португалии. Франция одна из тех, кто четко заявляли о готовности участия войск. В то же время Швеция, Дания, Бельгия только рассматривают такую возможность. Часть государств, в частности Польша, прямо говорят, что не будут посылать своих войск.

Какое в Украине видение относительно гарантий безопасности?

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что гарантии безопасности для Украины должны быть аналогичными 5 статье НАТО. Он пояснил, что эта норма не предусматривает участие военных в конфликте против страны Альянса, на которую напали. Однако там говорится о том, что нападение на одного – это нападение на всех, то есть партнеры нужны что-то вместе сделать для защиты одного.

Какие гарантии безопасности для Украины обсуждаются?