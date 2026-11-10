Має погодитися й Росія: Рубіо розповів про гарантії безпеки для України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон розглядає різні варіанти гарантій безпеки для України після війни. За його словами, будь-який такий механізм має обов'язково бути прийнятним і для Росії.

Про це посадовець розповів під час спілкування з медіа, яке транслював телеканал DRM News. Він зазначив, що наразі обговорюються різні концепції майбутньої архітектури безпеки, однак остаточного рішення щодо їхнього формату поки не ухвалили.

Чи отримає Україна захист за зразком НАТО

Журналісти поцікавилися в держсекретаря, чи розглядають Сполучені Штати можливість надати Києву безпекові гарантії за аналогією до 4 та 5 статей Північноатлантичного договору. Рубіо підтвердив, що ця тема справді перебуває на стадії активного обговорення.

Обговорювалися різні концепції того, якими можуть бути гарантії безпеки після завершення конфлікту,

– сказав Рубіо.

Він підкреслив, що надійний захист України після війни стане вирішальною умовою для припинення бойових дій. Водночас посадовець акцентував, що дієвий механізм неможливо побудувати без урахування позиції агресора.

Україна повинна буде почуватися в безпеці після війни. І, очевидно, це має бути чимось, з чим погодиться і Росія, щоб такі гарантії могли працювати,

– заявив держсекретар.

Перспектива окремого договору

Представники преси також запитали, чи можуть США зафіксувати власні зобов'язання перед Києвом у спеціальному міжнародному документі.

Рубіо відповів ствердно, однак уточнив, що конкретний проєкт угоди наразі детально не опрацьовували. Посадовець звернув увагу на те, що ратифікація міжнародних договорів у теперішніх умовах стикається зі значними труднощами.

Раніше держсекретар наголошував, що безпекові гарантії будуть ключовою темою переговорів між Україною та Росією в Абу-Дабі.