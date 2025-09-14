Немає охочих воювати з Росією: Сікорський сумнівається в дієвості гарантій безпеки для України
- Радослав Сікорський висловив сумніви щодо дієвості безпекових гарантій для України, зазначивши, що немає охочих воювати з Росією.
- Ігор Жовква не погодився з Сікорським, вважаючи, що гарантії безпеки від партнерів можуть бути ефективними.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що гарантії безпеки, які партнери готові надати станом на зараз, можуть не допомогти у випадку повторного вторгнення. Тобто жодна зі сторін-гарантів не готова в разі необхідності воювати з Росією.
Про це заявив глава польського МЗС, виступивши на Ялтинській європейській стратегії в Києві 13 вересня, передає 24 Канал.
Чому гарантії безпеки можуть не спрацювати?
Радослав Сікорський зазначив, що охочих гарантувати Україні справжню безпеку у вигляді відправки військ фактично немає.
Тобто якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хоче воювати з Росією — може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих,
– сказав Сікорський.
Тому, на думку польського міністра закордонних справ, країни мають не вести переговори про гарантії безпеки, а зосередитися на військовій допомозі Україні. За його словами, партнери мають почати пошук грошей для України на 2026 і 2027 роки.
Посадовець також додав, що всі гарантії безпеки для України затверджені в Будапештському меморандумі.
Нагадаємо! Будапештський меморандум – це міжнародна угода 1994 року між Україною, Росією, США та Великою Британією. Вона передбачала обмін ядерного арсеналу на гарантії її незалежності, суверенітету та захисту кордонів. Підписанти зобов’язалися поважати територіальну цілісність України, утримуватися від загрози силою чи економічного тиску.
Із думкою Радослава Сікорського не погодився заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. Він упевнений, що можливі гарантії безпеки від партнерів будуть насправді дієві.
Що відомо про гарантії безпеки для України, які обговорюються зараз?
Президент Володимир Зеленський розповів, що 26 країн з "Коаліції охочих" погодилися гарантувати Україні безпеку. Кожна з них надасть свою підтримку й захист в небі, на морі та в кіберпросторі. Дехто з партнерів пообіцяв фінансувати українську армію та озброєння. Допомагати будуть країни Європи, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Японія.
Український лідер також заявив, що базовий документ щодо гарантій безпеки для України майже готовий. Нині узгоджуються його деталі з партнерами.
Політолог Олег Лісний зазначив, що Європа має також діяти в напрямку примусу російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, коли очільник Кремля боятиметься, що його імперія впаде чи з ним щось станеться, то він буде змушений діяти для миру.