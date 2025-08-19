За даними осіб, обізнаних із перебігом переговорів, США та європейські партнери вже готують пакет безпекових гарантій для України. Він має відкрити шлях до можливої зустрічі між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Гарантії виключають будь-які обмеження для української армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Які гарантії безпеки для України готують США та Європа?

Як розповіли джерела на умовах анонімності, ці гарантії зосереджуватимуться на посиленні оборонних спроможностей України без будь-яких обмежень щодо чисельності військ. Таким чином, партнери прагнуть уникнути сценарію, де Москва намагатиметься нав’язати Києву обмеження в рамках потенційної мирної угоди.

Саміт у Білому домі за участю президента США Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів приніс чіткіше зобов’язання Вашингтона допомогти із безпековими гарантіями. Це тимчасово зняло занепокоєння у Києві та європейських столицях щодо можливої зміни курсу американської адміністрації після переговорів Трампа з Путіним на Алясці.

Під час зустрічі ми обговорили Гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки,

– зазначив Трамп у публікації на платформі Truth Social.

У вівторок лідери Європейського Союзу мають бути дистанційно проінформовані про результати переговорів у Вашингтоні.

Передбачається, що майбутній пакет гарантій базуватиметься на напрацюваннях так званої "коаліції охочих" під проводом Великої Британії та Франції. У перспективі він може включати багатонаціональні сили, хоча формат їхньої участі ще належить узгодити.

Під час вашингтонської зустрічі більшість лідерів підтримали концепцію гарантій, подібних до статті 5 НАТО про взаємну оборону. Цю ідею першою запропонувала прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Водночас джерела наголосили, що конкретні умови та роль США ще мають бути детально опрацьовані.

Довідка: Стаття 5 є основним принципом Організації Північноатлантичного договору, до якої входять 32 країни. Вона передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу.

