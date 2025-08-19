США и Европа немедленно начинают работу над гарантиями безопасности для Украины, – Bloomberg
- США и европейские партнеры готовят пакет гарантий безопасности для Украины, чтобы открыть путь к возможной встрече между президентами Зеленским и Путиным.
- Гарантии сосредотачиваются на усилении оборонных возможностей Украины без ограничений, в частности на основе концепции, подобной статье 5 НАТО, предложенной во время встречи в Вашингтоне.
- Планируется, что пакет гарантий будет базироваться на наработках "коалиции желающих" под руководством Великобритании и Франции, с возможным включением многонациональных сил.
По данным лиц, знакомых с ходом переговоров, США и европейские партнеры уже готовят пакет гарантий безопасности для Украины. Он должен открыть путь к возможной встрече между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Гарантии исключают любые ограничения для украинской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Какие гарантии безопасности для Украины готовят США и Европа?
Как рассказали источники на условиях анонимности, эти гарантии будут сосредоточены на усилении оборонительных возможностей Украины без каких-либо ограничений по численности войск. Таким образом, партнеры стремятся избежать сценария, где Москва будет пытаться навязать Киеву ограничения в рамках потенциального мирного соглашения.
Саммит в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров принес четкое обязательство Вашингтона помочь с гарантиями безопасности. Это временно сняло беспокойство в Киеве и европейских столицах относительно возможного изменения курса американской администрации после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.
Во время встречи мы обсудили Гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки,
– отметил Трамп в публикации на платформе Truth Social.
Во вторник лидеры Европейского Союза должны быть дистанционно проинформированы о результатах переговоров в Вашингтоне.
Предполагается, что будущий пакет гарантий будет базироваться на наработках так называемой "коалиции желающих" под руководством Великобритании и Франции. В перспективе он может включать многонациональные силы, хотя формат их участия еще предстоит согласовать.
Во время вашингтонской встречи большинство лидеров поддержали концепцию гарантий, подобных статье 5 НАТО о взаимной обороне. Эту идею первой предложила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. В то же время источники отметили, что конкретные условия и роль США еще должны быть детально проработаны.
Справка: Статья 5 является основным принципом Организации Североатлантического договора, в которую входят 32 страны. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов будет считаться нападением на всех членов Альянса.
Гарантии безопасности Украине: что известно?
- Марко Рубио заявил, что Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности от разных стран, не ограничиваясь именно вступлением в НАТО. Подобные соглашения есть, например, между США и Японией и Южной Кореей, которые не являются членами НАТО. После войны Украина сама готова заключать соглашения по безопасности по своему усмотрению.
- Во время брифинга украинский президент заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней.
- В Белом доме Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин согласился на гарантии безопасности для Украины. Их в частности планируют обсудить на трехсторонней встрече Трампа, Путина и Зеленского.
- Трамп также заявил, что США будут привлечены к гарантиям безопасности для Украины после войны.