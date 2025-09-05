Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сказала, що Рим готовий долучитись до забезпечення гарантій безпеки України. Проте лише за межами її території.

Таку заяву Мелоні зробила під час участі в саміті "коаліції рішучих" 4 вересня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу італійського уряду.

Що сказала Мелоні про гарантії безпеки для України?

Під час саміту "коаліції рішучих" Мелоні нагадала про пропозицію Італії щодо формату гарантій безпеки для України, яка наслідує статтю 5 Вашингтонського договору про НАТО. Такий механізм колективної безпеки може бути "ключовим елементом політичної складової гарантій безпеки для України".

Підтвердивши, що Італія не має наміру відправляти солдатів до України, Мелоні заявила про готовність підтримати можливе припинення вогню з ініціативами з моніторингу та навчання за межами кордонів України,

– йдеться в повідомленні уряду.

Зауважимо, що премʼєрка Італії також взяла участь у телефонній розмові європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом. Під час неї сторони підтвердили "єдність у прагненні до справедливого і тривалого миру в Україні".

В уряді вважають, що цього можна досягти лише за допомогою підходу, який поєднує постійну підтримку України, прагнення припинення воєнних дій, збереження колективного тиску на Росію, зокрема за допомогою санкцій, та надійні гарантії безпеки, які мають бути визначені в дусі співпраці між двома сторонами Атлантики.

Гарантії безпеки для України: коротко про головне