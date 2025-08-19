На зустрічі з Володимиром Зеленський Дональд Трамп говорив про гарантії безпеки. Американский лідер заявив, що Європа буде першою лінією оборони України, але США також братимуть у цьому участь.

Зокрема Трамп пообіцяв повідомити пізніше про розгортання в Україні американських військ. Як зауважив 24 Каналу військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, питання гарантій безпеки залишається центральним.

Які гарантії будуть найбільш дієвими?

Поки всі гарантії безпеки виглядають схожими на гасла, а не на реальні обіцянки, які можна втілити у життя. Ба більше, Володимир Путін чітко заявив, що Росія не погодиться на присутність в Україні іноземних військ.

Але наші союзники сприймають цю ситуацію по-іншому та наголошують, що Росія вже заручилася підтримкою інших країн, які зокрема надають їй свій особовий склад.

Для того, щоб підійти до гарантій, треба з'ясувати в якому вигляді вони можуть бути. Безумовно, нам важлива угода зі США,

– наголосив Ігор Романенко.

У цьому контексті можна згадати про угоду Сполучених Штатів з Ізраїлем, Японією, Південною Кореєю. Але якщо ми говоримо про такі домовленості, то варто зважати на те, що позиція США може змінюватися. До того ж всі ці угоди треба буде голосувати у Конгресі.

Це має бути не так, як наші угоди, які ми підписували з багатьма країнами. Вони залишилися на рівні документів і не дають гарантій того, що всі ці держави підтримають Україну військовим шляхом.

У нас є "коаліція охочих". Це не лише країни НАТО, а держави, які можуть діяти рішуче. На мій погляд, треба підписати з ними документи, які пройдуть через парламент,

– додав генерал-лейтенант у відставці.

Угоди з "коаліцією охочих" є серйозним безпековим запобіжником. Ми точно знатимемо, що вони підтримуватимуть нас до кінця. Але, звісно, найкращим гарантом безпеки є наші Збройні Сили. Тому в них треба вкладати кошти, зброю.



На жаль, наші партнери пропустили момент, коли інвестиції в Сили оборони могли справді кардинально змінити ситуацію на полі бою. Мовиться про час, коли ми проводили операції зі звільнення Харківщини, Херсонщини й могли розвинути свій контрнаступ.

Що відомо про гарантії безпеки для України?