"Коалиция решительных" должна действовать: какие варианты гарантий безопасности выгодны для Украины
- Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины, подчеркнув участие США и Европы в ее защите.
- Генерал Игорь Романенко отметил важность подписания соглашений с коалицией стран, которые готовы поддержать Украину.
- Настоящим гарантом безопасности для Украины остаются Вооруженные Силы.
На встрече с Владимиром Зеленский Дональд Трамп говорил о гарантиях безопасности. Американский лидер заявил, что Европа будет первой линией обороны Украины, но США также будут принимать в этом участие.
В частности Трамп пообещал сообщить позже о развертывании в Украине американских войск. Как отметил 24 Каналу военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, вопрос гарантий безопасности остается центральным.
К теме Гарантии безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО: что о ней известно
Какие гарантии будут наиболее действенными?
Пока все гарантии безопасности выглядят похожими на лозунги, а не на реальные обещания, которые можно воплотить в жизнь. Более того, Владимир Путин четко заявил, что Россия не согласится на присутствие в Украине иностранных войск.
Но наши союзники воспринимают эту ситуацию по-другому и отмечают, что Россия уже заручилась поддержкой других стран, которые в частности предоставляют ей свой личный состав.
Для того, чтобы подойти к гарантиям, надо выяснить в каком виде они могут быть. Безусловно, нам важно соглашение с США,
– подчеркнул Игорь Романенко.
В этом контексте можно вспомнить о соглашении Соединенных Штатов с Израилем, Японией, Южной Кореей. Но если мы говорим о таких договоренностях, то следует учитывать то, что позиция США может меняться. К тому же все эти соглашения надо будет голосовать в Конгрессе.
Это должно быть не так, как наши соглашения, которые мы подписывали со многими странами. Они остались на уровне документов и не дают гарантий того, что все эти государства поддержат Украину военным путем.
У нас есть "коалиция желающих". Это не только страны НАТО, а государства, которые могут действовать решительно. На мой взгляд, надо подписать с ними документы, которые пройдут через парламент,
– добавил генерал-лейтенант в отставке.
Соглашения с "коалицией желающих" является серьезным предохранителем безопасности. Мы точно будем знать, что они будут поддерживать нас до конца. Но, конечно, лучшим гарантом безопасности являются наши Вооруженные Силы. Поэтому в них надо вкладывать средства, оружие.
К сожалению, наши партнеры пропустили момент, когда инвестиции в Силы обороны могли действительно кардинально изменить ситуацию на поле боя. Речь идет о времени, когда мы проводили операции по освобождению Харьковщины, Херсонщины и могли развить свое контрнаступление.
Что известно о гарантиях безопасности для Украины?
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские и американские партнеры работают над созданием настоящих гарантий безопасности для нашего государства. Эти документы не будут ограничиваться только странами НАТО.
- О гарантиях для Украины Владимир Зеленский говорил в Вашингтоне с Дональдом Трампом и европейцами. Западные СМИ сообщают, что большинство лидеров поддержали идею создания документа, который будет напоминать 5 статью НАТО. Там говорится о взаимной обороне.
- Президент Украины заявил, что после встречи с Трампом продолжится работа над наполнением соответствующих соглашений. Он назвал это серьезным шагом для безопасности наших людей и завершения войны.