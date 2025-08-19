Японія готова брати участь у наданні гарантій безпеки для України, – глава уряду
- Проте глава уряду підкреслив, що Японія "ще не на тому етапі, коли може надати деталі" щодо підтримки.
Японія може долучитися до гарантій безпеки для України. Так, прем'єр заявив, що його країна готова брати участь у наданні гарантій безпеки.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Шігеру Ішіба, інформує CNN, передає 24 Канал.
Чи надасть Японія гарантії безпеки для України?
Глава уряду заявив, що Японія готова брати участь у наданні гарантій безпеки для України.
Ми докладно обговоримо, що наша країна може і має зробити, у тому числі з погляду законів та можливостей, і відіграємо відповідну роль,
– заявив Ішіба журналістам у вівторок у своєму офісі в Токіо.
Водночас чиновник наголосив, що Японія "не знаходиться у тій фазі, коли ми можемо надати детальну інформацію" про підтримку, яку вона може запропонувати Україні.
Попри те, що Японія не входить до складу НАТО, вона тісно співпрацює з Альянсом. Як пишуть в CNN, відповідні коментарі Ішіби свідчать про те, наскільки багато західних країн готові допомогти захистити Україну у разі майбутньої агресії Росії після укладання мирної угоди, яка покладе край російському вторгненню.
В CNN пишуть, що генсек НАТО Марк Рютте заявив у понеділок, що 30 країн, включаючи Японію, працюють над рамковою програмою зі зміцнення безпеки України після припинення вогню або укладання повної мирної угоди між Києвом та Москвою.
Гарантії безпеки для України: останні новини
- Під час зустрічі в Білому домі 18 серпня з Дональдом Трампом і лідерами Європи Володимир Зеленський обговорив гарантії безпеки для України після закінчення війни.
- У вівторок, 19 серпня, Зеленський заявив, що Україна працює з партнерами над конкретним наповненням гарантій безпеки.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні 15 днів будуть критично важливими для визначення змісту гарантій безпеки. Він зазначив, що ці гарантії мають бути дієвими та реальними.