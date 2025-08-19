Япония готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины, –глава правительства
- Япония готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины.
- Однако глава правительства подчеркнул, что Япония "еще не на том этапе, когда может предоставить детали" по поддержке.
Япония может присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Так, премьер заявил, что его страна готова участвовать в предоставлении гарантий безопасности.
Об этом сообщил премьер-министр страны Шигеру Ишиба, информирует CNN, передает 24 Канал.
Предоставит ли Япония гарантии безопасности для Украины?
Мы подробно обсудим, что наша страна может и должна сделать, в том числе с точки зрения законов и возможностей, и играем соответствующую роль,
– заявил Ишиба журналистам во вторник в своем офисе в Токио.
В то же время чиновник отметил, что Япония "не находится в той фазе, когда мы можем предоставить подробную информацию" о поддержке, которую она может предложить Украине.
Несмотря на то, что Япония не входит в состав НАТО, она тесно сотрудничает с Альянсом. Как пишут в CNN, соответствующие комментарии Ишибы свидетельствуют о том, насколько много западных стран готовы помочь защитить Украину в случае будущей агрессии России после заключения мирного соглашения, которая положит конец российскому вторжению.
В CNN пишут, что генсек НАТО Марк Рютте заявил в понедельник, что 30 стран, включая Японию, работают над рамочной программой по укреплению безопасности Украины после прекращения огня или заключения полного мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
- Во время встречи в Белом доме 18 августа с Дональдом Трампом и лидерами Европы Владимир Зеленский обсудил гарантии безопасности для Украины после окончания войны.
- Во вторник, 19 августа, Зеленский заявил, что Украина работает с партнерами над конкретным наполнением гарантий безопасности.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие 15 дней будут критически важными для определения содержания гарантий безопасности. Он отметил, что эти гарантии должны быть действенными и реальными.