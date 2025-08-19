США планують підтримувати Україну, але без військ, – Білий дім про гарантії безпеки
- США не розміщуватимуть війська в Україні, але можуть допомогти в координації безпекових заходів, сказала Керолайн Левітт.
- Президент США доручив національній безпеці співпрацювати з європейськими союзниками та обговорювати безпекові питання з Україною та Росією.
Американські війська не будуть перебувати на території України. Водночас Сполучені Штати можуть допомогти в координації та, ймовірно, надати інші засоби гарантій безпеки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 19 серпня.
Що кажуть у Білому домі про гарантії безпеки для України?
У відповідь на запитання щодо ролі США в гарантіях безпеки для України Левітт повторила слова президента Дональда Трампа, який вже заявляв, що американських військових в Україні не буде.
Водночас речниця Білого дому наголосила, що США, безумовно, можуть допомогти з координацією і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки європейським союзникам.
Президент розуміє, що гарантії безпеки надзвичайно важливі для забезпечення міцного миру, і він доручив своїй команді національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацювати та обговорювати ці питання з Україною та Росією,
– зазначила представниця адміністрації президента США.
Яка позиція США щодо гарантій безпеки для України?
Дональд Трамп 15 серпня заявив, що НАТО не буде частиною гарантій безпеки для України. Проте США та союзники відіграватимуть певну роль у цьому процесі.
Американський лідер також заявив, що Володимир Путін нібито погодився із тим, що Україна повинна мати гарантії безпеки. Надалі, за словами Трампа, він з європейськими партнерами вирішать, хто за що відповідатиме у гарантіях безпеки для України.
Попередньо, Україні пропонують гарантії безпеки за зразком 5 статті НАТО, але без вступу в сам Альянс. Ця стаття передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів військового блоку.
ЗМІ писали, що гарантії безпеки для України передбачають 4 компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння, а також моніторинг припинення бойових дій. Відомо, що вже створено спільну комісію США, ЄС та України для розробки пропозиції щодо гарантій безпеки. Цю комісію очолює держсекретар Марко Рубіо.