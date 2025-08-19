Американские войска не будут находиться на территории Украины. В то же время Соединенные Штаты могут помочь в координации и, вероятно, предоставить другие средства гарантий безопасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 19 августа.

Что говорят в Белом доме о гарантиях безопасности для Украины?

В ответ на вопрос о роли США в гарантиях безопасности для Украины Левитт повторила слова президента Дональда Трампа, который уже заявлял, что американских военных в Украине не будет.

В то же время пресс-секретарь Белого дома отметила, что США, безусловно, могут помочь с координацией и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности европейским союзникам.

Президент понимает, что гарантии безопасности чрезвычайно важны для обеспечения прочного мира, и он поручил своей команде национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничать и обсуждать эти вопросы с Украиной и Россией,

– отметила представитель администрации президента США.

Какова позиция США относительно гарантий безопасности для Украины?