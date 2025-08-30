Укр Рус
30 серпня, 19:53
3

Можливо, ми щось зробимо, – Трамп про гарантії безпеки для України

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Трамп заявив, що не буде відправляти війська США в Україну, але виступає за гарантії безпеки для Києва, зокрема з можливістю повітряної підтримки.
  • Він також зазначив, що тристоронні переговори за його участі мають відбутися, хоча двостороння зустріч між Зеленським і Путіним може не відбутися.

Президент США Дональд Трамп повторив свою позицію, що не буде відправляти американські війська в Україну, але виступив за гарантії безпеки для Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для The Daily Caller

Що заявив Трамп про гарантії безпеки?

На питання, чи США розглядають можливість відправки американських солдатів, Дональд Трамп відповів заперечно. Водночас він сказав, що готовий допомогти з гарантіями, навіть якщо це потребуватиме повітряної підтримки.

Можливо, ми щось зробимо. Дивіться, я хотів би, щоб це питання вирішилося. Це не наші солдати, але щотижня гине від 5 до 7 тисяч людей, здебільшого молодих. Якщо я зможу це зупинити, і при цьому раз у раз літатиме наш літак, то, переважно, цим будуть займатися європейці, але ми… ми б їм допомогли. Вони, знаєте, певною мірою цього потребують, і ми допомогли б, якби вдалося чогось досягти, 
– заявив президент США.

Також в інтерв'ю американський президент зазначив, що хоч двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним може не бути, тристоронні переговори, за участі самого Дональда Трампа, мають відбутися.

Які гарантії розглядає Вашингтон?

  • The Telegraph повідомляло про появу даних про те, що Сполучені Штати можуть відрядити в Україну свої приватні військові фірми. Імовірно, це будуть підрядники, які допоможуть зводити фортифікації та не тільки.

  • У Financial Times писали, що Дональд Трамп запропонував розгорнути китайські війська як миротворців в Україні після закінчення війни. Цим президент США підтримав пропозицію, висунуту Володимиром Путіним.

  • Також зазначали, що США готові надати Україні розвіддані та контроль за ситуацією на фронті в межах будь-якого західного плану безпеки. Також Вашингтон планує долучитися до створення щита ППО.