Президент США Дональд Трамп повторив свою позицію, що не буде відправляти американські війська в Україну, але виступив за гарантії безпеки для Києва.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для The Daily Caller.

Що заявив Трамп про гарантії безпеки?

На питання, чи США розглядають можливість відправки американських солдатів, Дональд Трамп відповів заперечно. Водночас він сказав, що готовий допомогти з гарантіями, навіть якщо це потребуватиме повітряної підтримки.

Можливо, ми щось зробимо. Дивіться, я хотів би, щоб це питання вирішилося. Це не наші солдати, але щотижня гине від 5 до 7 тисяч людей, здебільшого молодих. Якщо я зможу це зупинити, і при цьому раз у раз літатиме наш літак, то, переважно, цим будуть займатися європейці, але ми… ми б їм допомогли. Вони, знаєте, певною мірою цього потребують, і ми допомогли б, якби вдалося чогось досягти,

– заявив президент США.

Також в інтерв'ю американський президент зазначив, що хоч двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним може не бути, тристоронні переговори, за участі самого Дональда Трампа, мають відбутися.

Які гарантії розглядає Вашингтон?