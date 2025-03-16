Волц сказав, за яких умов Україна може отримати гарантії безпеки

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц відповів, що повинна віддати Україна в обмін на гарантії безпеки. А також висловився про можливість вступу країни до НАТО.

Окрім цього, Волц запевнив, що у рамках мирної угоди Сполучені Штати розмовлятимуть як з Україною, так і з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю ABC News.

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Що заявив Волц про війну в Україні

Відповідаючи на питання, чи згідний він, що Росії потрібно віддати частину Донбасу, Волц сказав, що це є одним з компонентів переговорів. А також додав, що Україні доведеться віддати певні території російському диктатору Владіміру Путіну в обмін на гарантії безпеки.

Ну, це компоненти переговорів, які відбулися раніше у 2022 році. І навіть раніше. Це буде якась територія для майбутніх гарантій безпеки, майбутнього статусу України,

– пояснює Волц.

Він також згадав про потенційне членство України в НАТО та заявив, що постійний шлях до Північноатлантичного альянсу або постійне членство в ньому для держави є "малоймовірним". За його словами, такої думки дотримуються не лише у Сполучених Штатах, а й в інших країнах.