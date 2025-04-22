Гарвард подав в суд на адміністрацію Трампа, яка його "шантажує"

У березні адміністрація Трампа заявила, що перегляне 9 мільярдів доларів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Влада висунула університету низку вимог, який той відмовився виконувати, через що втратив 2,2 мільярда доларів фінансування.

Згодом стало відомо, що влада готується забрати у Гарварда ще один мільярд доларів. У відповідь 21 квітня Гарвардський університет подав позов до федерального суду проти адміністрації президента, передає 24 Канал із посиланням на The Harvard Crimson.

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Позиція Гарварду

Гарвард звинуватив Білий дім у тому, що той безпідставно скоротив фінансування його досліджень. Там зазначають, що у такий спосіб команда Трампа хотіла покарати навчальний заклад за те, що він захищає свої конституційні права.

Юристи університету зауважили, що перед Гарвардом поставили ультиматум: або погодитися, щоб уряд керував навчальним закладом, або "розпрощатися" з можливістю здійснювати наукові відкриття.

Зазначимо, що влада вимагала від університету обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Після того, як Гарвард відмовився піти на поступки, адміністрація відібрала у нього 2,2 мільярда фінансування. Тепер, за даними The Wall Street Journal, уряд планує позбавити університет ще 1 мільярда фінансування, які раніше виділили на дослідження у сфері охорони здоров'я. ЗМІ зазначає, що ці кошти адміністрація Трампа хоче забрати через те, що Гарвард оприлюднив раніше наданий нею довгий список вимог. Білий дім був шокований, адже вважав це конфеденційною інформацією.

У Гарварді ж кажуть, що не було жодної домовленості про конфіденційність.