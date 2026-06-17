G7 допоможе Україні пережити зиму й посилює тиск на Кремль: повний текст заяви лідерів

Лідери країн G7 на саміті у французькому Евіані вночі 17 червня опублікували спільну геополітичну заяву. Документ запускає новий етап військової та економічної підтримки України.

У ньому мовиться про збільшення постачання систем ППО і далекобійної зброї та містяться інші важливі для України тези. 24 Канал публікує повний текст блоку заяви G7 про нашу державу.

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Заява лідерів G7 щодо геополітичних питань: Україна

Ми, лідери G7, єдині у нашій непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Ми ще раз підтверджуємо нашу солідарність з українським народом, який страждає від атак на його критичну інфраструктуру та культурну спадщину. Ми висловлюємо повагу Україні за її стійкість та успіхи на полі бою протягом останніх місяців і наголошуємо, що зараз намітився новий імпульс.

Щоб підтримати та прискорити цей новий імпульс, ми домовилися збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів дальнього радіуса дії. Ми також готові розглянути можливість надання Україні ліцензій, що дозволять збільшити військове виробництво в країні.

Ми наголошуємо на важливості енергетичної стійкості, виходячи з потреб та пріоритетів, висловлених українською владою. Ми домовилися надати додаткову підтримку, щоб допомогти країні пережити наступну зиму.

Ми зобов’язуємося посилити тиск на російську військову економіку. У цьому контексті ми посилимо наші санкції, зокрема щодо нафтового та газового секторів. Ми вважаємо, що зараз настав слушний момент для вжиття додаткових заходів, оскільки президент Трамп домігся угоди, яку ми підтримуємо, щодо відкриття Ормузької протоки.

Що слід пам'ятати про контекст саміту G7 червня 2026 року?

Головним політичним тлом саміту G7 в Евіані стала зміна американської зовнішньополітичної стратегії за Дональда Трампа. Також потенційна угода США з Іраном, яка мала б стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та відкрити Ормузьку протоку.

З боку європейських союзників та України ключовим контекстом зустрічі стала необхідність зафіксувати довгострокові безпекові гарантії. Лідери змістили фокус на підготовку української енергосистеми до наступної зими та перехід від простого постачання зброї до передачі ліцензій на її виробництво в Україні.