Нам не подобається, – глава МЗС Данії закликав США змінити тон щодо Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав владу США змінити тональність заяв щодо Гренландії. Він закликав спільними зусиллями пошукати рішення для того, щоб зміцнити безпеку в Арктиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення, яке він опублікував в X після візиту в Гренландію віцепрезидента США Джей Ді Венса.

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Міністр закордонних справ Данії звернувся до США

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Гренландію, де видав низку заяв. Зокрема, він звинуватив Данію у тому, що країна нібито "погано дбала" про Гренландію.

Звісно ж ми відкриті до критики. Але маємо бути чесними: нам зовсім не подобається тон, з яким це висловлюється. Так не говорять з близькими союзниками. А я все ще вважаю, що США і Данія – близькі союзники,

– сказав Расмуссен.

За його словами, у Копенгагені розуміють прагнення Сполучених Штатів мати більшу військову присутність в Гренландії, а існуюча угода від 1951 року надає широкі можливості для цього.

"Якщо це те, чого ви бажаєте – давайте поговоримо про це… Ми, Данія і Гренландія, абсолютно відкриті до такої дискусії. Ми можемо дуже багато зробити з тією "рамкою", яку маємо. Давайте скористаємось нею, і зробимо це разом", – закликав він.

Очільник МЗС Данії також відреагував на критику Венса про те, що Данія недостатньо робить для безпеки в Арктиці, та нагадав, що окремо Венс говорив те ж саме і про США.

"Факт полягає у тому, що ми усі пожинали дивіденди від миру. Усі ми діяли, виходячи з припущень, що Арктика буде регіоном незначної напруги. Але ці часи скінчилися, статус кво – вже не варіант", – сказав він.

Міністр нагадав, що саме тому кілька тижнів тому Данія ухвалила рішення про початок масштабних інвестицій у безпеку в регіоні, що забезпечить залучення більшої кількості військових, кораблів та безпілотних апаратів.

"І давайте не забувати: Гренландія є частиною НАТО. Гарантії безпеки НАТО зараз покривають Гренландію", – зазначив Ларс Льокке Расмуссен.