Усіх співробітників "Голосу Америки" буде звільнено цього тижня, – Politico
- Цього тижня всі 800 штатних працівників "Голосу Америки" можуть отримати офіційні повідомлення про звільнення, що може означати кінець понад 80-річної історії мовника.
- Раніше, на початку травня, адміністрація Дональда Трампа вже звільнила близько 600 позаштатних співробітників, що фактично зупинило роботу редакції.
Цього тижня всі 800 штатних працівників "Голосу Америки" можуть отримати офіційні повідомлення про звільнення. Цей крок може означати кінець понад 80-річної історії мовника.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
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Що відомо про звільнення працівників "Голосу Америки"
У видані зазначають, що 800 штатних працівників міжнародної новинної служби "Голос Америки" вже цього тижня можуть отримати офіційні повідомлення про звільнення.
Таке рішення може ознаменувати завершення понад 80-річної історії мовника, заснованого у роки Другої світової війни для боротьби з нацистською пропагандою.
Раніше, на початку травня, адміністрація Дональда Трампа вже звільнила близько 600 позаштатних співробітників, що, за словами самих співробітників, фактично зупинило роботу редакції.
Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що українського журналіста Остапа Яриша звільнили з "Голосу Америки". Він потрапив під скорочення федеральних службовців у межах політики департаменту DOGE, який очолює Ілон Маск. Як зазначив сам Яриш, рішення про припинення співпраці ухвалило нове керівництво Агентства глобальних медіа.