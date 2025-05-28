Усіх співробітників "Голосу Америки" буде звільнено цього тижня, – Politico

Цього тижня всі 800 штатних працівників "Голосу Америки" можуть отримати офіційні повідомлення про звільнення. Цей крок може означати кінець понад 80-річної історії мовника.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що відомо про звільнення працівників "Голосу Америки"

У видані зазначають, що 800 штатних працівників міжнародної новинної служби "Голос Америки" вже цього тижня можуть отримати офіційні повідомлення про звільнення.

Таке рішення може ознаменувати завершення понад 80-річної історії мовника, заснованого у роки Другої світової війни для боротьби з нацистською пропагандою.

Раніше, на початку травня, адміністрація Дональда Трампа вже звільнила близько 600 позаштатних співробітників, що, за словами самих співробітників, фактично зупинило роботу редакції.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що українського журналіста Остапа Яриша звільнили з "Голосу Америки". Він потрапив під скорочення федеральних службовців у межах політики департаменту DOGE, який очолює Ілон Маск. Як зазначив сам Яриш, рішення про припинення співпраці ухвалило нове керівництво Агентства глобальних медіа.