Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Яриша на його сторінці у Facebook.

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Чому звільнили Остапа Яриша

Остап Яриш пояснив, що скорочення торкнулось багатьох структур, які фінансуються з держбюджету США, зокрема і видання "Голос Америки".

Не вдаючись в деталі американської бюрократії, я був у менш захищеній категорії. Окрім мене, скоротили ще декількох людей з інших мовних служб "Голосу Америки",

– написав журналіст.

За його словами, рішення про припинення співпраці ухвалило нове керівництво агенції з глобальних медіа, якій підпорядковується "Голос Америки": воно керувалось рекомендаціями від DOGE.

Яриш підкреслив, що про звільнення його сповістили несподівано та посеред робочого дня, коли він готувався до ефіру.

Завдання сказали не закінчувати. Формальною причиною звільнення в листі вказали, що моя робота "не була критично важливою для місії організації". Про інші мотиви такого рішення мені невідомо,

– йдеться в дописі.

Журналіст додав, що наразі він залишається у Вашингтоні і "зважує декілька опцій щодо роботи".