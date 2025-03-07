Медійник працював в українській службі видання "Голос Америки". Про його звільнення 24 Канал пише з посиланням на очільницю громадської організації "Детектор медіа" Наталію Лигачову.

До теми Маск закликав закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки"

За рішенням DOGE у США звільнили українського журналіста

Керівництво Сполучених Штатів наполягали на закритті двох видань, які транслюють новини США українською. Йдеться про службу "Радіо Свобода" та "Голос Америки". Очільник департаменту ефективності уряду Ілон Маск ділився дописом директора Національної розвідки США Ріка Гренелла, де він писав, що ці ЗМІ є "ультралівими".

Однак до закриття ще не дійшло, але окремих працівників після перевірки департаменту та внутрішніх розслідувань у виданнях щодо журналістів, які критикували президента Трампа, почали звільняти з роботи. Серед звільнених – відомий журналіст Остап Яриш з української служби "Голосу Америки".

Раніше в The New York Times писали, що з "Голосу Америки" вже відсторонили від роботи провідного журналіста Стівена Германа. Видання виявило, що коментарі Германа в соціальних мережах можуть підірвати довіру до нього.

Видання "Голос Америки" фінансується з бюджету США, тому державні органи мають вплив на медіа.

Що відомо про Остапа Яриша

Остап Яриш український медійник, який працює в Сполучених Штатах з 2019 року. Він уродженець Львова. Яриш навчався на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка та пройшов магістерську програму Українського католицького університету. Остап ставав героєм публікацій ЗМІ завдяки своєму активізму та подорожам.

Працюючи у журналістиці Остап Яриш став лауреатом кількох престижних премій та почав писати книгу про США.