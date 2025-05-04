Суд США скасував рішення, яке зобов'язувало повернути на роботу співробітників "Голосу Америки"

Федеральний апеляційний суд тимчасово заблокував рішення, яке зобов'язувало адміністрацію Дональда Трампа відновити роботу понад 1000 співробітників "Голосу Америки" та поновити фінансування міжнародного мовлення. Водночас уряд не оскаржував вимогу відновлення мовлення "Голосу Америки".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому відновлення роботи "Голосу Америки" знову під питанням

Окружний суддя США Ройс Ламберт 22 квітня зобов'язав адміністрацію "вжити всіх необхідних заходів", щоб поновити співробітників і підрядників "Голосу Америки" на їхніх посадах. Також мали відновити трансляцію новин на радіо, телебаченні та в Інтернеті і деякі гранти.

Водночас Апеляційний суд у рішенні з перевагою 2:1 припустив, що у Ламберта не було юрисдикції наказувати працівникам повернутися до роботи та вимагати відновлення грантів на суму 15 мільйонів доларів для Радіо Вільна Азія та Близькосхідних мереж мовлення.

Водночас Апеляційний суд зазначив, що уряд не оскаржував той аспект рішення Ламберта, який вимагає від нього відновити "законодавчо передбачений рівень мовлення "Голосу Америки"

Цікаво, що окружний суддя США Корнелія Піллард не погодилася з цим рішенням. За її словами, воно "майже гарантує, що мережі більше не існуватимуть у будь-якій значущій формі до того часу, коли ця справа буде повністю розглянута".

"Голос Америки" буде змушений замовкнути в осяжному майбутньому, а Радіо Вільна Азія і Близькосхідні мовленнєві мережі не зможуть довести цю справу до кінця,

– додала Піллард.

У виданні зауважили, що згідно з розпорядженням Трампа, "Голос Америки" вперше за 80 років існування не повідомляє новини.

Нагадаємо, що напередодні ЗМІ повідомляли, що "Голос Америки" може відновити роботу вже наступного тижня. Повідомлялося, що журналісти отримали дозвіл на "поетапне повернення" до виконання своїх обов'язків.