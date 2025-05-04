Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему возобновление работы "Голоса Америки" снова под вопросом

Окружной судья США Ройс Ламберт 22 апреля обязал администрацию "принять все необходимые меры", чтобы восстановить сотрудников и подрядчиков "Голоса Америки" на их должностях. Также должны были восстановить трансляцию новостей на радио, телевидении и в Интернете и некоторые гранты.

В то же время Апелляционный суд в решении с перевесом 2:1 предположил, что у Ламберта не было юрисдикции приказывать работникам вернуться к работе и требовать восстановления грантов на сумму 15 миллионов долларов для Радио Свободная Азия и Ближневосточных сетей вещания.

В то же время Апелляционный суд отметил, что правительство не оспаривало тот аспект решения Ламберта, который требует от него восстановить "законодательно предусмотренный уровень вещания "Голоса Америки"

Интересно, что окружной судья США Корнелия Пиллард не согласилась с этим решением. По ее словам, оно "почти гарантирует, что сети больше не будут существовать в любой значимой форме до того времени, когда это дело будет полностью рассмотрено".

"Голос Америки" будет вынужден замолчать в обозримом будущем, а Радио Свободная Азия и Ближневосточные вещательные сети не смогут довести это дело до конца,

– добавила Пиллард.

В издании отметили, что согласно распоряжению Трампа, "Голос Америки" впервые за 80 лет существования не сообщает новости.

Напомним, что накануне СМИ сообщали, что "Голос Америки" может возобновить работу уже на следующей неделе. Сообщалось, что журналисты получили разрешение на "поэтапное возвращение" к выполнению своих обязанностей.