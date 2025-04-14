Біда не лише для нашої безпеки: які загрозливі плани будує Китай на Чорне море

За повідомленням ЦПД, Грузія передала будівництво стратегічного порту Анкалія китайським компаніям, виключивши США з проєкту. Це може становити реальну загрозу не лише для України, Сі Цзіньпін фактично планує витіснити НАТО зі східної частини Чорного моря.

Цікаво, що Китай завжди будував не прості порти. Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов, зауваживши, що всюди, не справляється Кремль, з'являється Пекін.

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Загрозливі плани Китаю на Чорне море

За словами президента громадської організації, плани Китаю – біда для української національної безпеки. Адже Україна пов'язана з безпекою Чорного моря. Китай становить справжню загрозу звідти, де панують проросійські режими та зазіхання.

В Білорусі китайці вже проводять військові навчання. Грузія зробила неповоротний регрес від демократії, підпорядковується китайцям, бо Росія не має коштів забезпечувати свої проксі-режими. Новий режим Грузії "продає" державу Китаю,

– пояснив він.

Так, Пекін інвестує сотні мільйонів доларів і отримує майже половину акцій завдяки будівництву стратегічного порту Анкалія. Харитонов зазначив, що китайці будують порти "по-особливому" – усі вони мають подвійне призначення. Тобто Пекін може використати їх для бойових дій.

Тим часом Грузія для Китаю – це міст між Іраном та Росією.

Це велика логістична та військова загроза. Це виклик для НАТО. Якщо китайці матимуть мережу портів вздовж Грузії, в Чорному морі буде китайський слід,

– сказав президент громадської організації.

Харитонов додав, що це також буде своєрідною відповіддю для демократій, які витісняють Китай в певних регіонах.