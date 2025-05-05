Трамп має намір визначитися з новим радником із нацбезпеки протягом 6 місяців

Лідер США Дональд Трамп заявив, що планує призначити нового радника з національної безпеки приблизно через пів року.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Коли стане відомо про нового радника з нацбезпеки США

У неділю американський президент сказав журналістам, що планує призначити нову людину на посаду радника з національної безпеки протягом шести місяців. За його словами, "є багато людей, які хочуть отримати цю посаду".

Станом на сьогодні державний секретар США Марко Рубіо виконує обов’язки тимчасового радника з питань національної безпеки президента.

Журналісти конкретно запитали в Трампа, чи розглядається на цю роль заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер.

"Стівен Міллер на вершині влади? Гадаю, він опосередковано вже виконує цю роль, … бо йому є що сказати про багато речей. Він дуже цінна людина в адміністрації, Стівен Міллер", – розповів Трамп.