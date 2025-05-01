Хто стане радником Трампа замість Волца: президент США назвав ім'я
- Дональд Трамп відсторонив Майкла Волца з посади радника з національної безпеки й призначив на цю посаду іншого посадовця.
- Майкл Волц отримав нову посаду як кандидат на Посла США в ООН.
Президент США Дональд Трамп відсторонив Майкла Волца від посади радника з національної безпеки. Американський лідер розповів, хто тепер може обійняти цю посаду.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника США.
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Кому Трамп передасть посаду радника з нацбезпеки
Після відставки Майкла Волца Дональд Трамп одразу знайшов йому заміну. Президент призначить своїм радником нинішнього державного секретаря Марко Рубіо. Таким чином Трамп з Рубіо продовжуватимуть робити все можливе, аби зробити "Америку та світ знову безпечними".
Державний секретар Марко Рубіо обійматиме посаду радника з національної безпеки, продовжуючи своє тверде лідерство в Державному департаменті,
– повідомив президент США.
Майкл Волц натомість отримає від Дональда Трампа іншу посаду. Президент висунув його кандидатуру на посаду наступного Посла Сполучених Штатів в ООН. Трамп додав, що Волц завжди ставив інтереси Сполучених Штатів вище за свої, тому буде корисним, виконуючи нову роботу.
Нагадаємо! Майкл Волц отримав посаду радника після перемоги Дональда Трампа на виборах у 2024 році.
У команді новообраного президента США посадовець підтримував ідею припинення конфлікту в Україні, закликаючи до більшої участі європейських країн у цьому процесі. Він також критикував стратегію попередника Трампа Байдена щодо повномасштабної війни.