Хто стане радником Трампа замість Волца: президент США назвав ім'я

Президент США Дональд Трамп відсторонив Майкла Волца від посади радника з національної безпеки. Американський лідер розповів, хто тепер може обійняти цю посаду.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника США.

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Кому Трамп передасть посаду радника з нацбезпеки

Після відставки Майкла Волца Дональд Трамп одразу знайшов йому заміну. Президент призначить своїм радником нинішнього державного секретаря Марко Рубіо. Таким чином Трамп з Рубіо продовжуватимуть робити все можливе, аби зробити "Америку та світ знову безпечними".

Державний секретар Марко Рубіо обійматиме посаду радника з національної безпеки, продовжуючи своє тверде лідерство в Державному департаменті,

– повідомив президент США.

Майкл Волц натомість отримає від Дональда Трампа іншу посаду. Президент висунув його кандидатуру на посаду наступного Посла Сполучених Штатів в ООН. Трамп додав, що Волц завжди ставив інтереси Сполучених Штатів вище за свої, тому буде корисним, виконуючи нову роботу.

Нагадаємо! Майкл Волц отримав посаду радника після перемоги Дональда Трампа на виборах у 2024 році.

У команді новообраного президента США посадовець підтримував ідею припинення конфлікту в Україні, закликаючи до більшої участі європейських країн у цьому процесі. Він також критикував стратегію попередника Трампа Байдена щодо повномасштабної війни.